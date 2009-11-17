Гринёв Василий Ефремович
Место рожденияОренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Дружба
Дата рождения07.08.1924
Дата смерти17.11.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Дружба
Рождение ребёнка
12.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юдина Мария Захаровна
РСФСР, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника
Развод
20.09.1973
Жена: Юдина Мария Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Мария Захаровна
Военная служба
Неизвестно
Моряк 12 отд. воздухоплават. д-н ПВО; рабочий взв. ВМБ
Смерть
17.11.2009
Похороны
Неизвестно
п. Донгуз Оренбургский район