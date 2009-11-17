Гринёв Василий Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГринёв Василий Ефремович

Гринёв Василий Ефремович

avatar

Место рождения

Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Дружба

Дата рождения

07.08.1924

Дата смерти

17.11.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Дружба
Рождение ребёнка
12.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юдина Мария Захаровна

РСФСР, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Паника
Развод
20.09.1973

Жена: Юдина Мария Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Мария Захаровна

Военная служба
Неизвестно
Моряк 12 отд. воздухоплават. д-н ПВО; рабочий взв. ВМБ
Смерть
17.11.2009
Похороны
Неизвестно
п. Донгуз Оренбургский район
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close