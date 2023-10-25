Дяченко Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1904
Дата смерти29.04.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Дяченко Лина Григорьевна
Отец ребёнка: Дяченко Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.09.1932
Сын: Дяченко Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.05.1938
Дочь: Юзькова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Дяченко Григорий Тимофеевич
Полтава, Полтавська область
Смерть
29.04.1990