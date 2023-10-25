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Дяченко Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1904

Дата смерти

29.04.1990

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Дяченко Лина Григорьевна

Отец ребёнка: Дяченко Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.09.1932

Сын: Дяченко Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.05.1938

Дочь: Юзькова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Дяченко Григорий Тимофеевич

Полтава, Полтавська область
Смерть
29.04.1990
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