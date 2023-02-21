Манжосова Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смертиОколо 2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манжосов Геннадий
Рождение ребёнка
23.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манжосов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манжосов Геннадий
Смерть
Около 2008