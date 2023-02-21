Манжосова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манжосова Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

Около 2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манжосов Геннадий

Рождение ребёнка
23.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манжосов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манжосов Геннадий

Смерть
Около 2008
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