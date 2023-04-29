Якушкина (Барская) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушкина (Барская) Нина Михайловна

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Место рождения

Варварино, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.08.1937

Дата смерти

29.04.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1937

Отец: Барский Михаил Иванович

Мать: Барская Анна Филлиповна

Варварино, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.12.1958

Сын: Якушкин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Якушкин Андрей Васильевич

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
04.09.1968

Сын: Якушкин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Якушкин Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушкин Андрей Васильевич

Смерть
29.04.2023
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
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