Якушкина (Барская) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.08.1937
Дата смерти29.04.2023
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1937
Отец: Барский Михаил Иванович
Мать: Барская Анна Филлиповна
Рождение ребёнка
28.12.1958
Отец ребёнка: Якушкин Андрей Васильевич
Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
04.09.1968
Сын: Якушкин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Якушкин Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.2023
Саранск, Саранск, Республика Мордовия