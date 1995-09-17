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Виштакалюк Михаил Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1924

Дата смерти

17.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1924

Отец: Виштакалюк Иосиф Макарович

Мать: Виштакалюк Оратовская Акулина Самсоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виштакалюк Османова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Виштакалюк Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виштакалюк Метленко Галина Михайловна

Мать ребёнка: Виштакалюк Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виштакалюк Мулина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Виштакалюк Вера Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виштакалюк Вера Дмитриевна

Смерть
17.09.1995

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