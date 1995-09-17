Виштакалюк Михаил Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1924
Дата смерти17.09.1995
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виштакалюк Османова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Виштакалюк Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виштакалюк Метленко Галина Михайловна
Мать ребёнка: Виштакалюк Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виштакалюк Мулина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Виштакалюк Вера Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.1995