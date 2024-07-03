Скворцов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Скворцов Алексей Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1900
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Жених - 19 лет, 1м браком Невеста - 17 лет, 1м браков Поручители По жениху: - Титюнов? Иван Спиридонович - Заикин Никифор Павлович, урядник По невесте: - Горбушин Николай Андреевич - Скворцов Иван ... Показать все
Смерть
Неизвестно