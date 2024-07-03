Скворцов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкворцов Василий Алексеевич

Скворцов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Скворцов Алексей Тимофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1900

Жена: Скворцова Елена (Щурина) Игнатьевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Жених - 19 лет, 1м браком Невеста - 17 лет, 1м браков Поручители По жениху: - Титюнов? Иван Спиридонович - Заикин Никифор Павлович, урядник По невесте: - Горбушин Николай Андреевич - Скворцов Иван ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.