Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Хлуднев Назар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вязьмина Зинаида
Отец ребёнка: Хлуднев Назар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Иван
Отец ребёнка: Хлуднев Назар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Павел
Отец ребёнка: Хлуднев Назар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлуднев Назар
Смерть
Неизвестно