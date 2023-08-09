Шестов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестов Алексей

Шестов Алексей

Место рождения

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

01.02.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Шестов Александр

Мать: не указана

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.03.1923

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Шестова Мария

15.03.1923
Рождение ребёнка
01.07.1928

Дочь: Брусницына Стелла

Мать ребёнка: Шестова Мария

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестова Мария

Образование
Неизвестно
Московская горная академия
Смерть
01.02.1937
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва