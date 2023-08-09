Шестов Алексей
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти01.02.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Шестов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1923
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Шестова Мария
15.03.1923
Рождение ребёнка
01.07.1928
Дочь: Брусницына Стелла
Мать ребёнка: Шестова Мария
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестова Мария
Образование
Неизвестно
Московская горная академия
Смерть
01.02.1937
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно