Шатунова Христина Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Шатунов Федор (Федос) Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Шатунова) Надежда Федорова
Отец ребёнка: Шатунов Федор (Федос) Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Шатунов Федор (Федос) Кириллов
Смерть
После 1858