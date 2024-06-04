Шатунова Христина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунова Христина Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Федор (Федос) Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Шатунов Ермолай Федоров

Отец ребёнка: Шатунов Федор (Федос) Кириллов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Шатунова) Надежда Федорова

Отец ребёнка: Шатунов Федор (Федос) Кириллов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Шатунов Семен Федоров

Отец ребёнка: Шатунов Федор (Федос) Кириллов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858

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