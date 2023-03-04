Леонова (Роговская) Инна Ольгертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Роговская) Инна Ольгертовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.?

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.?

Отец: Роговский Ольгерт Адамович

Мать: Роговская Елизавета Федоровна

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