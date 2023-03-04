Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Леонова (Роговская) Инна Ольгертовна
Леонова (Роговская) Инна Ольгертовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.11.?
Пол
Женский
Отец
Роговский Ольгерт Адамович
Мать
Роговская Елизавета Федоровна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.?
Отец:
Роговский Ольгерт Адамович
Мать:
Роговская Елизавета Федоровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия