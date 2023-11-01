Нитунаева (Овсянникова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овсянников Николай Иванович
Мать: Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нитунаев Владислав Владимирович
Отец ребёнка: Нитунаев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нитунаева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Нитунаев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нитунаев Владимир
Смерть
Неизвестно