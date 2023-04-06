Холопова (Моругина) Настасья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холопова (Моругина) Настасья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Моругин Алексей Николаев

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1849

Муж: Холопов Иван Алексеевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Иван Алексеев Холопов, православный, первым браком, 18 лет. Невеста - девица Анастасия Алексеева того же села дочь после умершего крестьянина Алексея Николаева Моругин... Показать все
Рождение ребёнка
1850

Сын: Холопов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Холопов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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