Холопова (Моругина) Настасья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Моругин Алексей Николаев
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1849
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Иван Алексеев Холопов, православный, первым браком, 18 лет. Невеста - девица Анастасия Алексеева того же села дочь после умершего крестьянина Алексея Николаева Моругин... Показать все
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Холопов Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно