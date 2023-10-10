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Певень Кирилл Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1887

Отец: Певень Алексей Яковлевич

Мать: Певень Ксения Никитична

Рождение ребёнка
09.08.1911

Дочь: Певень Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Певень Улита Ивановна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1914

Дочь: Певень Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Певень Улита Ивановна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.10.1915

Сын: Певень Дмитрий Кириллович

Мать ребёнка: Певень Улита Ивановна

Владимировка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Певень Улита Ивановна

Смерть
Неизвестно
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