Певень Кирилл Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1887
Отец: Певень Алексей Яковлевич
Мать: Певень Ксения Никитична
Рождение ребёнка
09.08.1911
Дочь: Певень Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Певень Улита Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1914
Дочь: Певень Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Певень Улита Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1915
Сын: Певень Дмитрий Кириллович
Мать ребёнка: Певень Улита Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Певень Улита Ивановна
Смерть
Неизвестно