Рахимов Якуб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1957
Мать ребёнка: Рахимова Хадича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахимова Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахимова Раиля Якубовна
Мать ребёнка: Рахимова Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахимова Наиля Якубовна
Мать ребёнка: Рахимова Хадича
Смерть
Неизвестно