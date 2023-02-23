Горматова Неонилла Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматова Неонилла Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1846

Дочь: Просковья Агафоновна

Отец ребёнка: Горматов Агафон Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горматов Агафон Иванович

Смерть
Неизвестно
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