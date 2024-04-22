Видулин Василий Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Тисов-Видулин Ермолай Дмитриевич
Мать: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Рождение ребёнка
1814
Рождение ребёнка
1817
Сын: Тисов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Видулина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Видулина Арина Васильевна
Место жительства
С 1829
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Видулина Марья Васильевна
Мать ребёнка: Видулина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Видулин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Видулина Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Видулина Анна Андреевна
Смерть
1835