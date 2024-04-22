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Видулин Василий Ермолаевич

Место рождения

Богословская, Костромской уезд, Костромская губерния

Дата рождения

1788

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ФР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Тисов-Видулин Ермолай Дмитриевич

Мать: Ульяна Ивановна

Богословская, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1809

Сын: Видулин Федор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Богословская, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Видулин Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Богословская, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Тисов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Богословская, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Видулина Ольга Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Богословская, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Видулина Арина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Богословская, Костромской уезд, Костромская губерния
Место жительства
С 1829
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Видулина Марья Васильевна

Мать ребёнка: Видулина Анна Андреевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Видулин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Видулина Анна Андреевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Видулина Анна Андреевна

Смерть
1835
Кострома, город Кострома, Костромская область
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