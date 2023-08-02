Туганов Созоруко Батаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганов Созоруко Батаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1809

Сын: Туганов Базруко Созорукович

Мать ребёнка: Туганова Дзуго Айтеговна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Туганов Базруко Созорукович

Мать ребёнка: Туганова Дзуго Айтеговна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Туганов Кучук

Мать ребёнка: Туганова Дзуго Айтеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туганов Дзанхот

Мать ребёнка: Туганова Дзуго Айтеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова Дзуго Айтеговна

Смерть
Неизвестно