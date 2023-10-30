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Катышев Петр Архипович

Место рождения

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Катышев Архип Сильвестрович

Мать: не указана

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Катышев Александр Петрович

Мать ребёнка: Катышева Мария Львовна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Надежда Петровна

Мать ребёнка: Катышева Мария Львовна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: София Петровна

Мать ребёнка: Катышева Мария Львовна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Катышев Николай Петрович

Мать ребёнка: Катышева Мария Львовна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катышева Мария Львовна

Смерть
После 1916
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