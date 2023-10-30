Катышев Петр Архипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Катышев Архип Сильвестрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Катышев Александр Петрович
Мать ребёнка: Катышева Мария Львовна
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Надежда Петровна
Мать ребёнка: Катышева Мария Львовна
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: София Петровна
Мать ребёнка: Катышева Мария Львовна
Рождение ребёнка
Около 1916
Мать ребёнка: Катышева Мария Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катышева Мария Львовна
Смерть
После 1916