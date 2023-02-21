Буторова Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторова Александра Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Буторов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Буторов Александр Иванов

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Буторов Тимофей Александров

Отец ребёнка: Буторов Александр Иванов

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буторов Александр Иванов

Смерть
После 1850
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