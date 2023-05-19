Шабалов Борис Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалов Борис Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Шабалов Дмитрий Иванович

Мать: Зубкова Мария Михайловна

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