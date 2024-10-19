Дорогин Семен Деев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1672
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672
Отец: Дорогин Дей Родионов
Родители предполагаемые
Рождение ребёнка
Около 1694
Мать ребёнка: не указана
Павел указных в ревизии в ГАСО, в копии в РГАДА. Но отсутствует в копии в ГАТО видимо про него написано в ГАСО 41-1-30, что бежал: Иван Клочихин живет во дворе беглого Павла Дорогина
Рождение ребёнка
Около 1708
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1719
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно