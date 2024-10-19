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Дорогин Семен Деев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: Дорогин Дей Родионов

Мать: Дорогина Капитолина Никитина

Родители предполагаемые
Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Дорогин Павел Семенов

Мать ребёнка: не указана

Павел указных в ревизии в ГАСО, в копии в РГАДА. Но отсутствует в копии в ГАТО видимо про него написано в ГАСО 41-1-30, что бежал: Иван Клочихин живет во дворе беглого Павла Дорогина
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Дорогин Филипп Семенов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1719
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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