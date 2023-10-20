Алабугина Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1932
Дата смерти25.10.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1956
Сын: Алабугин Валерий Викторович
Отец ребёнка: Алабугин Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
28.07.1959
Сын: Алабугин Сергей Викторович
Отец ребёнка: Алабугин Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1992