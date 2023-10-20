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Алабугина Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1932

Дата смерти

25.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1956

Сын: Алабугин Валерий Викторович

Отец ребёнка: Алабугин Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
28.07.1959

Сын: Алабугин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Алабугин Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алабугин Виктор Васильевич

Смерть
25.10.1992
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