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Melaniya
Melaniya
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.12.1887
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ioann
1869 г.р.
Мать
(Anikonova) Mariya Vasiljeva
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
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Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1887
Отец:
Ioann
Мать:
Mariya Vasiljeva
Смерть
Неизвестно
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