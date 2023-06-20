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Melaniya

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1887

Отец: Ioann

Мать: Mariya Vasiljeva

Смерть
Неизвестно