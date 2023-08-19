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Марфа

Место рождения

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Гребенщиков Яков Федорович

Мать: Гребенщикова Анна Васильева

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно