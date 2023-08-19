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Место рождения
Малинов
, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1804
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гребенщиков Яков Федорович
1785 г.р.
Мать
Гребенщикова Анна Васильева
1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец:
Гребенщиков Яков Федорович
Мать:
Гребенщикова Анна Васильева
Малинов
, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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