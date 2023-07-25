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(Починина) Акилина Назаровна
(Починина) Акилина Назаровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1887
Дата смерти
25.02.1888
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Бокова (Починина) Елена Никифоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать:
Бокова Елена Никифоровна
Смерть
25.02.1888
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