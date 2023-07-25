(Починина) Акилина Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Починина) Акилина Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

25.02.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: Бокова Елена Никифоровна

Смерть
25.02.1888