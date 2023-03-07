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Волкова (Чуванова) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область

Дата рождения

31.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1963

Отец: Чуванов Владимир Владимирович

Мать: Чуванова Зинаида Ивановна

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Бракосочетание
31.08.1985

Муж: Волков Михаил Валентинович

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.10.1986

Дочь: Дмитриева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Волков Михаил Валентинович

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.10.1989

Дочь: Симонова Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Волков Михаил Валентинович

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
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