Волкова (Чуванова) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения31.12.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1963
Бракосочетание
31.08.1985
Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.10.1986
Дочь: Дмитриева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Волков Михаил Валентинович
Рождение ребёнка
15.10.1989
Дочь: Симонова Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Волков Михаил Валентинович