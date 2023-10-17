Пупынина (Мызина) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Мызин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Пупынин Николай Вячеславович
Отец ребёнка: Пупынин Вячеслав Петрович
Рождение ребёнка
30.12.1948
Сын: Пупынин Игорь Вячеславович
Отец ребёнка: Пупынин Вячеслав Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2002
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище