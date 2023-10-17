Пупынина (Мызина) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пупынина (Мызина) Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Мызин Федор Михайлович

Мать: Мызина Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Пупынин Николай Вячеславович

Отец ребёнка: Пупынин Вячеслав Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.12.1948

Сын: Пупынин Игорь Вячеславович

Отец ребёнка: Пупынин Вячеслав Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пупынин Вячеслав Петрович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2002
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Пятницкое кладбище
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