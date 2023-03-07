Рязанцов Петр Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиДо 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: Рязанцов Степан (Стенка мл.) Родионов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1692
Мать ребёнка: Рязанцова Елена Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рязанцова Елена Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1710