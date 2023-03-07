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Рязанцов Петр Степанов

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

До 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1639 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1669 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Рязанцов Степан (Стенка мл.) Родионов

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Рязанцов Василий Петров

Мать ребёнка: Рязанцова Елена Федорова

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцова Елена Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
До 1710
Киров, город Киров, Кировская область
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