Лескова (Осипенко) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1949
Дата смерти11.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1949
Отец: Дивесенко Пётр
Мать: Осипенко Анна
Рождение ребёнка
28.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лесков Пётр Васильевич
Нетьинка, Брянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
11.07.2017