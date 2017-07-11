Лескова (Осипенко) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лескова (Осипенко) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1949

Дата смерти

11.07.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1949

Отец: Дивесенко Пётр

Мать: Осипенко Анна

Рождение ребёнка
28.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесков Пётр Васильевич

Нетьинка, Брянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
11.07.2017
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