Голополосов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1935
Дата смерти23.06.2001
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1935
Рождение ребёнка
27.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.06.2001
Паново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Похороны
Неизвестно
Сакулино, Палехский муниципальный район, Ивановская область