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Голополосов Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1935

Дата смерти

23.06.2001

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1935

Отец: Голополосов Михаил Антонович

Мать: Голополосова Агрофена Александровна

Рождение ребёнка
27.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.06.2001
Паново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Похороны
Неизвестно
Сакулино, Палехский муниципальный район, Ивановская область