Чистякова Парасковья Евстефьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Чистяков Константин
Отец ребёнка: Чистяков Савва
Лясково, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чистяков Савва
Смерть
После 1858