Чистякова Парасковья Евстефьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова Парасковья Евстефьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Около 1846 г.р.
Около 1853 г.р.

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Чистяков Константин

Отец ребёнка: Чистяков Савва

Лясково, Потрусовская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Савва

Смерть
После 1858
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