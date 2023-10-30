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Ярошенко Пётр Алексеевич

Место рождения

Федосеевка, Аулиекольский район, Костанайская область

Дата рождения

01.01.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1951

Отец: Ярошенко Алексей Максимович

Мать: Ярошенко Мария Андреевна

Федосеевка, Аулиекольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
16.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Федосеевка, Аулиекольский район, Костанайская область
Похороны
Неизвестно
Федосеевка, Аулиекольский район, Костанайская область
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