(Климова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Климова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1956

Дата смерти

02.02.2016

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1956

Отец: Климов Владимир

Мать: Александра

Рождение ребёнка
23.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
02.02.2016
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