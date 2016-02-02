(Климова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1956
Дата смерти02.02.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1956
Отец: Климов Владимир
Мать: Александра
Рождение ребёнка
23.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.11.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
02.02.2016