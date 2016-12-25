Теряник-Сосненко Лидия Федоровна
Место рожденияг.Кадиевка Луганская обл
Дата рождения29.06.1936
Дата смерти25.12.2016
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1936
Отец: Теряник Федор Денисович
Мать: Теряник Екатерина
г.Кадиевка Луганская обл
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
31.01.1959
Дочь: Сосненко-Железникова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Сосненко Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
31.05.1964
Сын: Сосненко Олег Анатольевич
Отец ребёнка: Сосненко Анатолий Васильевич
Смерть
25.12.2016