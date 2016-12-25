Теряник-Сосненко Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теряник-Сосненко Лидия Федоровна

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Место рождения

г.Кадиевка Луганская обл

Дата рождения

29.06.1936

Дата смерти

25.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1936

Отец: Теряник Федор Денисович

Мать: Теряник Екатерина

г.Кадиевка Луганская обл
Бракосочетание
1950

Муж: Сосненко Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
31.01.1959

Дочь: Сосненко-Железникова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Сосненко Анатолий Васильевич

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
31.05.1964

Сын: Сосненко Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Сосненко Анатолий Васильевич

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Смерть
25.12.2016
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