Воронин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Воронин Серафим Федорович
Мать ребёнка: Воронина Анна
Завражье, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Воронина Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Воронина Анна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Касатухина Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Воронина Анна
Юрьевск, кировская обл
Рождение ребёнка
Около 1911
Мать ребёнка: Воронина Анна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Воронина Августина Федоровна
Мать ребёнка: Воронина Анна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Воронин Александр Федорович
Мать ребёнка: Воронина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина Анна
Было 25 детей, выжило 7. Одного ребенка отдали в семью, вроде Марию
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Мария Федоровна
Мать ребёнка: Воронина Анна
Похороны
Неизвестно
Старый Янгизит, Республика Башкортостан
Похороны
1921
Старый Янгизит, Республика Башкортостан
Смерть
1921