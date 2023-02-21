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Воронин Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Воронин Серафим Федорович

Мать ребёнка: Воронина Анна

Завражье, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Воронина Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Воронина Анна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Касатухина Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Воронина Анна

Юрьевск, кировская обл
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Воронин Иван Федорович

Мать ребёнка: Воронина Анна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Воронина Августина Федоровна

Мать ребёнка: Воронина Анна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Воронин Александр Федорович

Мать ребёнка: Воронина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Анна

Было 25 детей, выжило 7. Одного ребенка отдали в семью, вроде Марию
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Мария Федоровна

Мать ребёнка: Воронина Анна

Похороны
Неизвестно
Старый Янгизит, Республика Башкортостан
Похороны
1921
Старый Янгизит, Республика Башкортостан
Смерть
1921
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