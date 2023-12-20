Савельева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Савельев Иван Емельянов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Савельев Иван Иванович

Отец ребёнка: Савельев Иван Емельянов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Савельев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Савельев Иван Емельянов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Савельев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Савельев Иван Емельянов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Савельев Никита Иванович

Отец ребёнка: Савельев Иван Емельянов

Смерть
Неизвестно

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