Савельева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савельев Иван Емельянов
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Савельев Иван Емельянов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Савельев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Савельев Иван Емельянов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Савельев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Савельев Иван Емельянов
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Савельев Иван Емельянов
Смерть
Неизвестно