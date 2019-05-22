Тарарова (Ларионова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарарова (Ларионова) Валентина Михайловна

Место рождения

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Вычислено 09.10.1939

Дата смерти

22.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 09.10.1939

Отец: Ларионов Михаил

Мать: Ларионова Пелагея

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Вычислено 12.11.1971

Сын: Тараров Павел Владимирович

Отец ребёнка: Тараров Владимир Павлович

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараров Александр Владимирович

Отец ребёнка: Тараров Владимир Павлович

Смерть
22.05.2019
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
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