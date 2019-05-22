Тарарова (Ларионова) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 09.10.1939
Дата смерти22.05.2019
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 09.10.1939
Отец: Ларионов Михаил
Мать: Ларионова Пелагея
Рождение ребёнка
Вычислено 12.11.1971
Сын: Тараров Павел Владимирович
Отец ребёнка: Тараров Владимир Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараров Александр Владимирович
Отец ребёнка: Тараров Владимир Павлович
Смерть
22.05.2019