Авдотья Львова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Львова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Лев Андрианов

Мать: Марфа

Смерть
Неизвестно