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Масляков Максим Сергеевич

Место рождения

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

22.08.1978

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

Дети

2003 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1978

Отец: Масляков Сергей Николаевич

Мать: Маслякова Елена Эдуардовна

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.01.2003

Сын: Масляков Роман Максимович

Мать ребёнка: Маслякова Татьяна Юрьевна

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслякова Татьяна Юрьевна

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.07.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслякова Татьяна Юрьевна

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.08.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслякова Татьяна Юрьевна

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслякова Татьяна Юрьевна

Работа или профессия
Неизвестно
полицейский
Место жительства
Неизвестно
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
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