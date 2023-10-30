Масляков Максим Сергеевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1978
Рождение ребёнка
24.01.2003
Сын: Масляков Роман Максимович
Мать ребёнка: Маслякова Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
23.08.2007
Рождение ребёнка
03.07.2018
Рождение ребёнка
08.08.2019
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
полицейский
Место жительства
Неизвестно