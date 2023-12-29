Лазаренок Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Филиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазаренок Констанин Николаевич
Мать ребёнка: Екатерина Филиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазаренок Иосиф (Осип) Николаевич
Мать ребёнка: Екатерина Филиповна
Рождение ребёнка
05.10.1888
Сын: Лазаренок Федор Николаевич
Мать ребёнка: Екатерина Филиповна
Восприемники: Крестьянин дер. Новосёлок Андрей Леонтиев Хромой и крестьянка дер. Щербов Елена Иванова Поварня жена Алексея Поварни.
Рождение ребёнка
22.11.1899
Сын: Лазаренок Яков Николаевич
Мать ребёнка: Екатерина Филиповна
Смерть
Неизвестно