Лазаренок Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазаренок Николай Иванович

Лазаренок Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаренок Констанин Николаевич

Мать ребёнка: Екатерина Филиповна

Старники, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаренок Иосиф (Осип) Николаевич

Мать ребёнка: Екатерина Филиповна

Старники, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
05.10.1888

Сын: Лазаренок Федор Николаевич

Мать ребёнка: Екатерина Филиповна

Старники, Глубокский район, Витебская область
Восприемники: Крестьянин дер. Новосёлок Андрей Леонтиев Хромой и крестьянка дер. Щербов Елена Иванова Поварня жена Алексея Поварни.
Рождение ребёнка
22.11.1899

Сын: Лазаренок Яков Николаевич

Мать ребёнка: Екатерина Филиповна

Старники, Глубокский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.