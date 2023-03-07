Баратынский Евгений Абрамович
Место рождения
Дата рождения02.03.1800
Дата смерти11.07.1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1800 по 1808
Место жительства
С 1808 по 1816
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1816
Место жительства
С 1819 по 1824
Кюминлинна, Финляндия
Место жительства
По 1819
Подвойское, Бельский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1824 по 1825
Хельсинки, Финляндия
Место жительства
С 1825 по 1826
Кюминлинна, Финляндия
Место жительства
С 1826 по 1843
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.07.1844
Неаполь, Италия