Баратынский Евгений Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баратынский Евгений Абрамович

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Место рождения

Вяжля, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

02.03.1800

Дата смерти

11.07.1844

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Вяжля, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 1800 по 1808
Вяжля, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 1808 по 1816
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1816
Вяжля, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 1819 по 1824
Кюминлинна, Финляндия
Место жительства
По 1819
Подвойское, Бельский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1824 по 1825
Хельсинки, Финляндия
Место жительства
С 1825 по 1826
Кюминлинна, Финляндия
Место жительства
С 1826 по 1843
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.07.1844
Неаполь, Италия
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