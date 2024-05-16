Кобзе Олег Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1982
Дочь: Сайфутдинова (Кобзе) Виктория Олеговна
Мать ребёнка: Кобзе (Диденко) Ольга Павловна
Рождение ребёнка
02.03.1986
Мать ребёнка: Кобзе (Диденко) Ольга Павловна
Рождение ребёнка
19.09.1994
Дочь: Кобзе Анна Олеговна
Мать ребёнка: Кобзе (Диденко) Ольга Павловна