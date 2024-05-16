Кобзе Олег Николаевич 23.03.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобзе Олег Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1952

Отец: Кобзе Николай Иванович

Мать: Кобзе (Зуева) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзе (Диденко) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
13.05.1982

Дочь: Сайфутдинова (Кобзе) Виктория Олеговна

Мать ребёнка: Кобзе (Диденко) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
02.03.1986

Сын: Кобзе Станислав Олегович

Мать ребёнка: Кобзе (Диденко) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
19.09.1994

Дочь: Кобзе Анна Олеговна

Мать ребёнка: Кобзе (Диденко) Ольга Павловна

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