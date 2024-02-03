Иванов Антон Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.2009
Мать ребёнка: Иванова (Зазулина) Юлия Александровна
Рождение ребёнка
20.09.2011
Мать ребёнка: Иванова (Зазулина) Юлия Александровна
Рождение ребёнка
04.08.2018
Дочь: Иванова Таяна Антоновна
Мать ребёнка: Иванова (Зазулина) Юлия Александровна