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Иванов Антон Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1984

Отец: Иванов Виктор Александрович

Мать: Иванова (Семык) Лариса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Зазулина) Юлия Александровна

Рождение ребёнка
16.01.2009

Сын: Иванов Глеб Антонович

Мать ребёнка: Иванова (Зазулина) Юлия Александровна

Рождение ребёнка
20.09.2011

Сын: Иванов Михаил Антонович

Мать ребёнка: Иванова (Зазулина) Юлия Александровна

Рождение ребёнка
04.08.2018

Дочь: Иванова Таяна Антоновна

Мать ребёнка: Иванова (Зазулина) Юлия Александровна

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