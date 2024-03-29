Климов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения28.02.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1983
Отец: Климов Иван Николаевич
Мать: Климова Наталья Ивановна
Образование
С 01.09.1990 по ?.06.2000
МОУ Школа №85 имени Героя Российской Федерации Г. П. Лячина. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2000 по ?.06.2005
Волгоградский государственный технический университет. Факультет: Технологии конструкционных материалов. Специальность: Технология материалов. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет.
Работа или профессия
С 2008
Нагревальщик, вальцовщик, мастер стана. Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь".
Бракосочетание
07.06.2014
Рождение ребёнка
06.03.2015
Дочь: Климова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Климова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
14.02.2018
Дочь: Климова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Климова Ольга Владимировна