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Климов Александр Иванович

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

28.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1983

Отец: Климов Иван Николаевич

Мать: Климова Наталья Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Образование
С 01.09.1990 по ?.06.2000
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
МОУ Школа №85 имени Героя Российской Федерации Г. П. Лячина. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.2000 по ?.06.2005
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Волгоградский государственный технический университет. Факультет: Технологии конструкционных материалов. Специальность: Технология материалов. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет.
Работа или профессия
С 2008
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Нагревальщик, вальцовщик, мастер стана. Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь".
Бракосочетание
07.06.2014

Жена: Климова Ольга Владимировна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.03.2015

Дочь: Климова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Климова Ольга Владимировна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.02.2018

Дочь: Климова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Климова Ольга Владимировна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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