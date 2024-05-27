Барышев Федор Евдокимов (Якимов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Барышева) Елена Федорова
Мать ребёнка: Барышева (Дорогина) Марья Иванова
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Барышева (Дорогина) Марья Иванова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Барышева) Марья Федорова
Мать ребёнка: Барышева (Дорогина) Марья Иванова
Смерть
Неизвестно