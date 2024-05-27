Барышев Федор Евдокимов (Якимов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышев Федор Евдокимов (Якимов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Барышев Яким (Евдоким) Афонасьев

Мать: Барышева (Казанцова) Неонила Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барышева (Дорогина) Марья Иванова

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Барышева) Елена Федорова

Мать ребёнка: Барышева (Дорогина) Марья Иванова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Барышев Андрей Федоров

Мать ребёнка: Барышева (Дорогина) Марья Иванова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Барышева) Марья Федорова

Мать ребёнка: Барышева (Дорогина) Марья Иванова

Смерть
Неизвестно

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