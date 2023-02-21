Бояркина Татьяна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.09.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Мордовка
Рождение ребёнка
04.12.1937
Дочь: Чудаева Мария Егоровна
Отец ребёнка: Бояркин Егор Сергеевич
Мордовка 4 ноября
Смерть
29.09.1980
В свидетельстве фамилия Цибиекина (если правильно разобрала) В возрасте 65 лет Причина смерти - рак правого легкого