Бояркина Татьяна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояркина Татьяна Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.09.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовка
Рождение ребёнка
04.12.1937

Дочь: Чудаева Мария Егоровна

Отец ребёнка: Бояркин Егор Сергеевич

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Мордовка 4 ноября
Смерть
29.09.1980
Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
В свидетельстве фамилия Цибиекина (если правильно разобрала) В возрасте 65 лет Причина смерти - рак правого легкого
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