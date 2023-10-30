Шувалова (Лапицкая) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения17.09.1973
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1973
Рождение ребёнка
11.02.1999
Сын: Шувалов Антоний Филиппович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.11.2000
Сын: Шувалов Матвей Филиппович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.2009
Сын: Шувалов Платон Филиппович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.2012
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности