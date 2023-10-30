Шувалова (Лапицкая) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Лапицкая) Наталья Владимировна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

17.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

ФШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1973

Отец: Лапицкий Владимир Корнеевич

Мать: Лапицкая Елизавета Васильевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1999

Сын: Шувалов Антоний Филиппович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.11.2000

Сын: Шувалов Матвей Филиппович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.2009

Сын: Шувалов Платон Филиппович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.10.2012

Сын: Шувалов Савва Филиппович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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