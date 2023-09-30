(Козлова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козлова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Козлов Павел Александрович

Мать: Козлова Аграфена Исаевна

Смерть
2014
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