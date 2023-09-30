Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Козлова) Валентина
(Козлова) Валентина
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
2014
Пол
Женский
Отец
Козлов Павел Александрович
Мать
Козлова (Алдошина) Аграфена Исаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Козлов Павел Александрович
Мать:
Козлова Аграфена Исаевна
Смерть
2014
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия