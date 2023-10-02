Потапов Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапов Петр Алексеевич

Потапов Петр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1831

Дата смерти

21.06.1905

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1831

Отец: Потапов Алексей Потапович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Петрович

Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Петровна

Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Петрович

Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Петрович

Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Петрович

Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Петрович

Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Петрович

Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Устинья Николаевна

Смерть
21.06.1905
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close