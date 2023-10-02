Потапов Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1831
Дата смерти21.06.1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1831
Отец: Потапов Алексей Потапович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Петрович
Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Петровна
Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Петрович
Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Петрович
Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Петрович
Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Петрович
Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Петрович
Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Потапова Устинья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.1905