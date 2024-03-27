Хакимова Минекамал Жамиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимова Минекамал Жамиловна

Место рождения

д.Старое Сляково, Исенбаевская волость Сарапульского уезда Вятской губернии.

Дата рождения

1885

Дата смерти

14.06.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Старое Сляково, Исенбаевская волость Сарапульского уезда Вятской губернии.
Рождение ребёнка
10.05.1910

Сын: Хакимов Шаех Шарафутдинович

Отец ребёнка: Хакимов Шарафутдин

д.Старое Сляково, Исенбаевская волость Сарапульского уезда Вятской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хакимов Шарафутдин

Смерть
14.06.1949
д.Старое Сляково, Красноборский район, ТАССР
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